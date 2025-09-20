Der VFC Plauen unter Leitung von Coach Sedat Gören feierte einen überlegenen Erfolg über den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Plauen/MTU. Die 667 Besucher des Vogtlandstadions Hauptstadion haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten die Gäste mit 4:0 (2:0) deutlich.

Matheus De Moura Beal (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze.

31. Minute: VFC Plauen führt mit zwei Toren

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Martynets, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.+2). Die Plauener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Eichie (56. Martynets), Schubert, Sponer, Limmer, Profis (70. Habermann Passionoto), Tanriver, Winter (56. Plank), Eren (80. Wagner), De Moura Beal, Hussain (80. Greenham)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Schnellhardt, Möhlhenrich, Abdoul Aziz (70. Rohner), Berger (46. Wilhelm), Wolanski, Pietsch, Vogt (46. Fiedler), Jeschke (46. Göbel), Bako, Gorges (65. Lerch)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667