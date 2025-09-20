Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Sedat Gören und sein Team VFC Plauen gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste durch.

Matheus De Moura Beal traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plauener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Tyron Profis erzielt.

VFC Plauen mit 2:0 vorne – 31. Minute

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Plauener entschieden. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (80. Wagner), Profis (70. Habermann Passionoto), Winter (56. Plank), Limmer, Hussain (80. Greenham), Eichie (56. Martynets), De Moura Beal, Tanriver, Schubert, Sponer

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Bako, Abdoul Aziz (70. Rohner), Pietsch, Schnellhardt, Jeschke (46. Göbel), Möhlhenrich, Berger (46. Wilhelm), Vogt (46. Fiedler), Gorges (65. Lerch)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667