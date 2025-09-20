Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Sedat Gören und sein Team VFC Plauen gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste durch.

Nach nur 13 Minuten schoss Matheus De Moura Beal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Plauener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Tyron Profis erzielt.

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Plauener gesichert. Die Plauener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Limmer, De Moura Beal, Profis (70. Habermann Passionoto), Schubert, Eichie (56. Martynets), Eren (80. Wagner), Winter (56. Plank), Hussain (80. Greenham), Sponer, Tanriver

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Vogt (46. Fiedler), Bako, Schnellhardt, Jeschke (46. Göbel), Gorges (65. Lerch), Möhlhenrich, Berger (46. Wilhelm), Abdoul Aziz (70. Rohner), Wolanski

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667