Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der VFC Plauen von Coach Sedat Gören aus dem Duell mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt vom Platz.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener waren den Gästen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Matheus De Moura Beal traf für den VFC Plauen in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Plauener legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze.

31. Minute: VFC Plauen führt mit zwei Toren

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der VFC Plauen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Martynets (Plauen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Eren (80. Wagner), Schubert, Eichie (56. Martynets), Profis (70. Habermann Passionoto), De Moura Beal, Hussain (80. Greenham), Winter (56. Plank), Tanriver, Limmer

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Schnellhardt, Gorges (65. Lerch), Abdoul Aziz (70. Rohner), Möhlhenrich, Berger (46. Wilhelm), Pietsch, Bako, Vogt (46. Fiedler), Jeschke (46. Göbel)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667