Der VFC Plauen unter Leitung von Coach Sedat Gören feierte ein überlegenes Ergebnis über den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Plauen/MTU. Die 667 Besucher des Vogtlandstadions Hauptstadion haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener schlugen die Gäste mit 4:0 (2:0) deutlich.

Matheus De Moura Beal traf für den VFC Plauen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Plauener legten in der 31. Minute nach. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze.

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen steckte zweimal Gelb ein. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem VFC Plauen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Martynets den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Triumph der Plauener entschieden. Die Plauener sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Sponer, Eren (80. Wagner), Winter (56. Plank), Schubert, Tanriver, Eichie (56. Martynets), Profis (70. Habermann Passionoto), Hussain (80. Greenham), De Moura Beal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Möhlhenrich, Bako, Wolanski, Pietsch, Gorges (65. Lerch), Abdoul Aziz (70. Rohner), Berger (46. Wilhelm), Jeschke (46. Göbel), Vogt (46. Fiedler), Schnellhardt

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667