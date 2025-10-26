Der FSV Budissa Bautzen unter Leitung von Trainer Steve Dieske feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Einheit Rudolstadt mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener besiegten das Team aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Karl-Ludwig Zech den Ball ins Netz.

FSV Budissa Bautzen führt nach 21 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Tom Nathe ersetzte Oscar Haustein und Theo Schäller kam rein für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Darius Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (83.). Damit war der Triumph der Bautzener entschieden. Die Bautzener haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Haustein (68. Nathe), M. Noack, Gerhardi (61. D. Rohlik), Zech (79. Böhme), Hentsch (79. Schäller), Hennig, Schröder, Käppler, Kloß (61. Orosz), A. Rohlik

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner (65. Floßmann), Schlegel, Smyla, Frackowiak, Heß, Ensenbach (65. Fadavi), Schneider, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht, Rühling (83. Siegel)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195