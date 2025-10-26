Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der FSV Budissa Bautzen von Coach Steve Dieske aus dem Kräftemessen mit dem FC Einheit Rudolstadt vom Platz.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 195 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Die Bautzener legten in der 21. Minute nach. Diesmal war Karl-Ludwig Zech der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen führt in Minute 21 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Tom Nathe ersetzte Oscar Haustein und Theo Schäller kam rein für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Darius Böhme den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (83.). Damit war der Sieg der Bautzener gesichert. Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, Käppler, Haustein (68. Nathe), Hentsch (79. Schäller), Gerhardi (61. D. Rohlik), Zech (79. Böhme), M. Noack, A. Rohlik, Kloß (61. Orosz), Schröder

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rühling (83. Siegel), Frackowiak, Heß, Schlegel, Schneider, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht, Zerrenner (65. Floßmann), Smyla, Ensenbach (65. Fadavi)

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195