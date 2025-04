Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 235 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sven Schröder (Velten) eine Rote Karte an die Gäste (4.). Das Team aus Halberstadt musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Adam Rohlik (FSV Budissa Bautzen) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jannik Käppler den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

FSV Budissa Bautzen mit 2:0 vorne – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Rohlik traf in Minute 52 und Florian Baudisch in Minute 76. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FSV Budissa Bautzen steckte einmal Gelb ein. Die VfB Germania Halberstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten hatten sie bereits.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Julien Hentsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Germania Halberstadt

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Zech (78. Harbaum), A. Rohlik, Cellarius (64. Jockusch), Gerhardi, Baudisch (78. Böhme), Noack, Schröder, D. Rohlik (64. David), Käppler, Orosz (69. Hentsch)

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Klaschka, Masuth (57. Poser), Vukancic, Baudis, Martinez, Rust, Ertmer, Arnold (63. Huber), Hujdurovic, Hackethal (46. Grzega)

Tore: 1:0 Adam Rohlik (8.), 2:0 Jannik Käppler (33.), 3:0 Adam Rohlik (52.), 4:0 Florian Baudisch (76.), 5:0 Julien Hentsch (88.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Alexander Meinhardt, Jamie Lee Faber; Zuschauer: 235