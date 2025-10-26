Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der FSV Budissa Bautzen von Coach Steve Dieske aus dem Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt vom Platz.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 195 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Rudolstadt durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Karl-Ludwig Zech den Ball ins Netz.

Minute 21: FSV Budissa Bautzen mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Tom Nathe ersetzte Oscar Haustein und Theo Schäller kam rein für Julien Hentsch. Auf der Gastseite sprangen Liam Floßmann für Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi für Tom Krahnert ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Darius Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (83.). Der FSV Budissa Bautzen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – M. Noack, Käppler, Kloß (61. Orosz), A. Rohlik, Schröder, Hentsch (79. Schäller), Haustein (68. Nathe), Hennig, Gerhardi (61. D. Rohlik), Zech (79. Böhme)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Smyla, Heß, Rühling (83. Siegel), Ensenbach (65. Fadavi), Schlegel, Rupprecht, Zerrenner (65. Floßmann), Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Schneider, Frackowiak

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195