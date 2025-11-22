Die SG Union Sandersdorf unter Leitung von Coach Thomas Sawetzki feierte ein deutliches Ergebnis über den Bischofswerdaer FV 1 mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Bischofswerda mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Erik Exner traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Sandersdorfer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Marius Ihbe der Torschütze (49.).

Minute 49: SG Union Sandersdorf baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ihbe traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 54. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Samyr Farkas (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 5:0 verließen die Sandersdorfer den Platz als Sieger. In Spielminute 84 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Bischofswerdaer FV 1

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (46. Scheibe), Exner (76. Jauck), Sponholz, Nakano, Ihbe (76. Walter), Hamella, Wonneberger (59. Sauer), Schnabel, Brunner, Farkas (76. Koto'o Djouokou)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Fromm, Weiß, Sobe (69. Bürger), Hofmann, Born, Krautschick (69. Dolla), Rettig, Scholze (54. Baudisch), Stopp (54. Hecker), Scharfe (62. Reh)

Tore: 1:0 Erik Exner (21.), 2:0 Marius Ihbe (49.), 3:0 Marius Ihbe (50.), 4:0 Marius Ihbe (54.), 5:0 Samyr Farkas (74.); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Pascal Schlicht, Jason Wolodja Schumann; Zuschauer: 50