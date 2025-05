Einen herausragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Manuel Rost und sein Team VfB Germania Halberstadt gegen den Ludwigsfelder FC – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Die 290 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Ludwigsfeld mit 5:0 (1:0) deutlich.

Joel-Pascal Klaschka traf für den VfB Germania Halberstadt in Minute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Halberstadt noch einen drauf: In Minute 56 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Klaschka.

Doppelpack von Joel-Pascal Klaschka bringt VfB Germania Halberstadt 2:0 in Führung – 56. Minute

Zu all dem Jammer lenkte der Ludwigsfelder den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Halberstädter schafften es, nochmal zu erhöhen. Paul Grzega versenkte den Ball in der 87. Minute. Spielstand 4:0 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 29

Schon eine Spielminute später konnte Felix Genschmar (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. Die Halberstädter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – Ludwigsfelder FC

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Grzega, Hackethal, Ertmer (66. Genschmar), Hujdurovic, Kleeschätzky (53. Vukancic), Baudis (73. Altin), Rust, Poser (73. Ajibola), Masuth, Klaschka (66. Matthias)

Ludwigsfelder FC: Lehmann – Herrmann, Quanz, Alhasan, Sanatci (83. Karaschewitz), Eichhorn, Dag (90. Schuster), Franke, Hijazi, Fleddermann, Amangoua (88. Landweer)

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (23.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (56.), 3:0 Aaron Eichhorn (64.), 4:0 Paul Grzega (87.), 5:0 Felix Genschmar (88.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Maurice Moszczynski, Daniel Martjuschew; Zuschauer: 290