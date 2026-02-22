Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Luca Shubitidze und sein Team VfL Halle 96 gegen den FC Grimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma ganze sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Ludwig Bölke (VfL Halle 96) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Raimison Draiton Dos Santos der Torschütze (24.).

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 24. Minute

Es sah nicht gut aus für den FC Grimma. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Joel Marks den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:1 festigte (76.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Pessel, Jagupov, Shoshi (63. Arzumanian), Haese, Marks, Bölke (72. Emmerich), Hüttig (82. Cabral), Rayko (72. Kurti), Lubsch, Dos Santos (82. Racine)

FC Grimma: Cap – Spreitzer (69. Rasser), Kind (87. Schulze), Ziffert, Janz, Mattheus, Katzenberger (69. Kögler), Rieger, Vogel, Werner (69. Seidl), Bartsch

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69