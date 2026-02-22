Der VfL Halle 96 unter Leitung von Trainer Luca Shubitidze feierte einen deutlichen Erfolg über den FC Grimma mit einem 6:1 (2:1) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

In Minute 15 schoss Ludwig Bölke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

VfL Halle 96 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 24. Minute

Es sah nicht gut aus für den FC Grimma. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Joel Marks den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 festigte (76.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Jagupov, Lubsch, Bölke (72. Emmerich), Rayko (72. Kurti), Dos Santos (82. Racine), Hüttig (82. Cabral), Pessel, Haese, Shoshi (63. Arzumanian), Marks

FC Grimma: Cap – Bartsch, Rieger, Vogel, Ziffert, Werner (69. Seidl), Spreitzer (69. Rasser), Katzenberger (69. Kögler), Mattheus, Janz, Kind (87. Schulze)

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69