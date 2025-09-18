Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Patrick Hinze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Luca Krüsemann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

53. Minute 1. SC 1911 Heiligenstadt und RSV Eintracht 1949 im Gleichstand – 1:1

Der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt fiel wenige Momente nach der Pause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Maciej Wolanski, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die heimer zu erreichen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Bako, Wolanski, Schnellhardt, Fiedler (90. Rohner), Jeschke, Berger (83. Henkel), Abdoul Aziz, Pietsch, Vogt (75. Wilhelm)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Güllmeister, Plumpe (86. Koschembahr), Hellwig, Krüsemann (64. Jupolli), Göth (86. Hauck), Mustapha, Sommer, Kruska, Fron (73. Seeger)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435