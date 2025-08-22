Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Bischofswerda/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Unentschieden.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Julien Hentsch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 Ausgleich im Spiel Bischofswerdaer FV 1 gegen FSV Budissa Bautzen – Minute 74

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Luis Bürger ersetzte Leon Noah Scholze. Auf der Gastseite sprang Toni Orosz für Norman Kloß ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den Bischofswerdaer FV 1 fiel 29 Minuten nach der Pause, als Luis Bürger den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bischofswerdaer Team erzielte (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker, Stopp, Scharfe, Weiß, Hofmann, Rettig, Reh (79. Dolla), Scholze (62. Bürger), Krautschick, Born

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Kloß (66. Orosz), Noack, Zech (90. Schäller), Hennig, Rohlik, Rohlik (79. Cellarius), Käppler, Schröder, Hentsch (79. Haustein), Gerhardi

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568