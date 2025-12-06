Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma am Samstag 2:2 (1:0) getrennt. Schiri Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

Minute 48 FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit FC Grimma – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

33 Minuten nach der Pause konnte Maximilian Schlegel (Rudolstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erreichen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert (72. Floßmann), Rupprecht, Rühling (72. Schneider), Smyla, Kponton (46. Ensenbach), Zerrenner, Heß (90. Barthel), Starke (90. Riemer), Frackowiak, Schlegel

FC Grimma: Lumpitzsch – Ziffert, Werner, Katzenberger, Mattheus (61. Tröger), Markus (75. Cap), Rieger, Vogel, Bartsch, Kind (70. Janz), Spreitzer

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100