Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Begegnung von SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen endet unentschieden 0:0

Sandersdorf/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

SG Union Sandersdorf auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 0:0

Die Sandersdorfer sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner (82. Exner), Sponholz, Wonneberger (88. Scheibe), Hamella, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Choschnau, Stashenko (72. Walter), Seifert, Schnabel, Sauer (82. Jauck)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Noack (46. Orosz), Cellarius (46. Käppler), Zech, Schäller (64. Haustein), Schröder, Gerhardi, Hentsch, Rohlik, Noack, Hennig

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50