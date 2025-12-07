Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Dennis Brunner (SG Union Sandersdorf) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Erneut setzte Brunner den Ball ins Netz (65.).

Minute 65: SG Union Sandersdorf in Führung dank Doppelpack von Dennis Brunner – 2:0

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Florian Hähnel (Glauchau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Glauchau erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Nakano, Sponholz, Hamella, Schnabel (84. Jauck), Mehnert (84. Stashenko), Farkas (55. Scheibe), Brunner, Ihbe, Exner (84. Choschnau), Sauer (56. Walter)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Bochmann, Albustin, Rühling (65. Hertel), Ullmann, Hähnel, Anger (65. Degel), Barth, Werrmann, Riesen (80. Bernhardt), Knoll (80. Thiam)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48