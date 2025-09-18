Für den Gastgeber VfB Empor Glauchau endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Glauchau/MTU. Mit einem Remis sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Lucien Hertel (VfB Empor Glauchau) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 26 VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen im Gleichstand – 1:1

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Jannik Käppler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bautzener zu erlangen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mende (80. Degel), Anger, Sieber, Riesen, Bochmann, Ullmann, Mack, Hertel (67. Werrmann), Knoll (80. Börner), Albustin

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Haustein (73. Noack), Gerhardi, Käppler (46. Cellarius), Zech, Hennig, Noack, Schröder, Rohlik, Rohlik, Hentsch

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133