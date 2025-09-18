Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 26 VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen im Gleichstand – 1:1

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Jannik Käppler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bautzener zu erlangen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Mende (80. Degel), Anger, Hertel (67. Werrmann), Bochmann, Albustin, Ullmann, Knoll (80. Börner), Riesen, Mack

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler (46. Cellarius), Haustein (73. Noack), Noack, Hennig, Gerhardi, Hentsch, Zech, Rohlik, Schröder, Rohlik

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133