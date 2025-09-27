Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag vom Platz gegangen. 705 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1:1 für VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – Minute 67

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Profis, Tanriver, Haake (86. Habermann Passionoto), Martynets (75. Kämpfer), De Moura Beal, Schubert (86. Greenham), Eren (60. Winter), Hussain (60. Eichie), Limmer

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Smyla, Frackowiak, Schneider, Riemer, Starke (70. Fadavi), Heß, Schlegel, Rupprecht, Krahnert, Ensenbach (90. Häußer)

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705