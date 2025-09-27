Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem VFC Plauen und dem FC Einheit Rudolstadt mit einem Remis.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 67

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Marco Riemer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Profis, Eren (60. Winter), Schubert (86. Greenham), Tanriver, Hussain (60. Eichie), Sponer, Martynets (75. Kämpfer), Limmer, De Moura Beal, Haake (86. Habermann Passionoto)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Ensenbach (90. Häußer), Krahnert, Schneider, Smyla, Starke (70. Fadavi), Frackowiak, Rupprecht, Heß, Schlegel, Riemer

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705