Der Bischofswerdaer FV 1 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Sieg für die Gastgeber.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

Bischofswerdaer FV 1 Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Scholze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scholze, Baudisch (55. Hecker), Scharfe, Weiß, Born (88. Reh), Krautschick (69. Goebel), Fromm, Hofmann, Rettig, Bürger (88. Sobe)

1. FC Lok Stendal: Poser – Masuth (81. Salge), Knoblich, Buschke, Schulze, Witte, Kaschlaw (73. Scheffler), Ilchenko, Schleicher, Schaarschmidt, Mahrhold

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161