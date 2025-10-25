Der Bischofswerdaer FV 1 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Bischofswerda.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Scholze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Bischofswerdaer gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Born (88. Reh), Scharfe, Weiß, Bürger (88. Sobe), Fromm, Baudisch (55. Hecker), Scholze, Hofmann, Rettig, Krautschick (69. Goebel)

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich, Mahrhold, Kaschlaw (73. Scheffler), Witte, Masuth (81. Salge), Schaarschmidt, Ilchenko, Schleicher, Schulze, Buschke

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161