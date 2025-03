Dem Bischofswerdaer FV 1 gelang es am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Grimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 188 Zuschauer waren live dabei.

Bischofswerda/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 188 Besuchern auf dem LaOla-Bolzplatz geboten. Die Bischofswerdaer waren den Gästen aus Grimma mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Nach lediglich 22 Minuten schoss Franz Born das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Luis Bürger (26.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der FC Grimma kassierte dreimal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Rietschel.

Am Ende des Duells sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Born den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Bischofswerdaer entschieden. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FC Grimma

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Wockatz (79. Stopp), Fromm, Hecker (50. Zizka), Hofmann, Bürger, Born, Hahn, Reh, Krautschick (40. Hoffmann), Salewski

FC Grimma: Hauswald – Goldammer (66. Reisinger), Mattheus, Wächtler, Walter (86. Spreitzer), Kind, Schumann, Ziffert, Nakano, Baum (66. Sanderson), Nitschke (86. Kögler)

Tore: 1:0 Franz Born (22.), 2:0 Luis Bürger (26.), 3:0 Franz Born (90.+2); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Max Göldner, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 188