Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Sieg für die Gastgeber.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

Minute 68 Bischofswerdaer FV 1 gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Scholze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Baudisch (55. Hecker), Scharfe, Born (88. Reh), Weiß, Krautschick (69. Goebel), Bürger (88. Sobe), Scholze, Rettig, Fromm, Hofmann

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw (73. Scheffler), Knoblich, Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt, Mahrhold, Schleicher, Buschke, Masuth (81. Salge), Witte

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161