Bischofswerda/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

1:1 im Duell zwischen Bischofswerdaer FV 1 und 1. FC Lok Stendal – Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Scholze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Hofmann, Scholze, Born (88. Reh), Bürger (88. Sobe), Weiß, Scharfe, Baudisch (55. Hecker), Krautschick (69. Goebel), Fromm, Rettig

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich, Schulze, Schleicher, Schaarschmidt, Ilchenko, Buschke, Kaschlaw (73. Scheffler), Masuth (81. Salge), Witte, Mahrhold

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161