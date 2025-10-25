Dem Bischofswerdaer FV 1 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 161 Zuschauer waren live dabei.

Bischofswerda/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der 1. FC Lok Stendal steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Rettig, Baudisch (55. Hecker), Scholze, Bürger (88. Sobe), Fromm, Hofmann, Krautschick (69. Goebel), Born (88. Reh), Scharfe, Weiß

1. FC Lok Stendal: Poser – Masuth (81. Salge), Schleicher, Knoblich, Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt, Kaschlaw (73. Scheffler), Buschke, Mahrhold, Witte

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161