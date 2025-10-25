Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Baudisch (55. Hecker), Fromm, Rettig, Scharfe, Born (88. Reh), Weiß, Krautschick (69. Goebel), Scholze, Bürger (88. Sobe), Hofmann

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Masuth (81. Salge), Ilchenko, Schleicher, Kaschlaw (73. Scheffler), Mahrhold, Knoblich, Schulze, Buschke, Witte

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161