Bischofswerda/MTU. Die 186 Besucher der Volksbank Arena haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bischofswerdaer schlugen das Team aus Gera mit 2:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Matteo Hecker mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Bischofswerdaer FV 1 führt in Minute 90+4 mit 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Luis Bürger kam rein für Martin Sobe und Steve Zizka für Matteo Hecker. Auf der Gastseite sprangen Markus Güttich für Max Zerrenner und Shadrac Don Futi für Franz Hoffmann ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Steve Zizka den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+4). Damit war der Sieg der Bischofswerdaer gesichert. Die Bischofswerdaer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – BSG Wismut Gera

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Salewski, Schiemann (90. Scholze), Hahn, Wockatz (79. Weiß), Born (90. Stopp), Sobe (65. Bürger), Fromm, Hecker (65. Zizka), Reh, Hofmann

BSG Wismut Gera: Cap – Zerrenner (59. Güttich), Frackowiak, Linnemann (82. Böttcher), Balde (77. Diagne), Bondarenko, Hoffmann (77. Futi), Kiessling, Seidel, Schädel, Imani

Tore: 1:0 Matteo Hecker (48.), 2:0 Steve Zizka (90.+4); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Johannes Schipke, Lukas Pilz; Zuschauer: 186