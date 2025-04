Bischofswerda/MTU. Das Spiel zwischen Bischofswerda und Freital ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt) eine Gelbe Karte an die Bischofswerdaer (7.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Christopher Beck am Ende der ersten Halbzeit, als Rick Edward Wuchrer für Freital traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

Minute 55: Bischofswerdaer FV 1 0:2 im Hintertreffen

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Robin Fluß (Freital) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Bischofswerdaer FV 1 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Born (76. Stopp), Hahn, Hofmann, Achtenberg, Salewski, Sobe (85. Rettig), Scharfe, Hecker (76. Reh), Scholze, Fromm (59. Zizka)

SC Freital: Kamenz – Schulze, Michael, Hennig (65. Weidauer), Von Brezinski, Wermann (75. Böcker), Frenzel, Fluß (65. Herold), Wuchrer (65. Heidler), Adler, Tänzer (83. Seidel)

Tore: 0:1 Rick Edward Wuchrer (39.), 0:2 Robin Fluß (55.); Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt); Assistenten: Tim Gerstenberg, Toni Bauer; Zuschauer: 209