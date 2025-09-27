Mit einer Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scharfe, Hofmann, Rettig, Hecker, Scheunert (14. Baudisch), Bürger (75. Sobe), Reh (46. Dolla), Born, Krautschick, Stopp

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Güllmeister, Wurster, Göth (83. Seeger), Kruska, Krüsemann (88. Hauck), Hellwig (88. Jupolli), Yatkiner (67. Plumpe), Samson, Ekalle

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148