Ergebnis 7. Spieltag Bischofswerdaer FV 1 unterliegt RSV Eintracht 1949 knapp mit 0:1
Mit einer Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).
Bischofswerda/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 148 Fußballfans waren in der Volksbank Arena live dabei.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bischofswerda
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scharfe, Hofmann, Rettig, Hecker, Scheunert (14. Baudisch), Bürger (75. Sobe), Reh (46. Dolla), Born, Krautschick, Stopp
RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Güllmeister, Wurster, Göth (83. Seeger), Kruska, Krüsemann (88. Hauck), Hellwig (88. Jupolli), Yatkiner (67. Plumpe), Samson, Ekalle
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148