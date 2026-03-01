Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der Bischofswerdaer FV 1 gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Joel Marks für Halle traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Ludwig Bölke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 53. Minute

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Martin Sobe kam rein für Luis Bürger und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite sprangen Vladislav Rayko für Arlind Shoshi und Anxhelo Kurti für Josua Felipe Frühauf ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 72. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Anxhelo Kurti (Halle) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Dolla, Hecker, Bürger (63. Sobe), Krause (76. Reh), Born (85. Scholze), Weiß, Fromm, Scheunert, Hofmann

VfL Halle 96: Stark – Bölke, Frühauf (79. Kurti), Arzumanian (79. Emmerich), Lubsch, Dos Santos, Shoshi (66. Rayko), Marks, Pessel, Hüttig (90. Cabral), Haese

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206