Ergebnis 7. Spieltag Bischofswerdaer FV 1 verliert knapp gegen RSV Eintracht 1949 mit 0:1
Eine Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).
Bischofswerda/MTU. In der Volksbank Arena haben 148 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bischofswerda
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig, Bürger (75. Sobe), Scheunert (14. Baudisch), Stopp, Reh (46. Dolla), Hecker, Born, Krautschick, Hofmann, Scharfe
RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Hellwig (88. Jupolli), Güllmeister, Göth (83. Seeger), Mustapha, Kruska, Ekalle, Krüsemann (88. Hauck), Yatkiner (67. Plumpe), Wurster
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148