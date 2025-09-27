weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 7. Spieltag: Bischofswerdaer FV 1 verliert knapp gegen RSV Eintracht 1949 mit 0:1

Eine Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).

27.09.2025, 16:50

Bischofswerda/MTU. In der Volksbank Arena haben 148 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Bischofswerda
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig, Bürger (75. Sobe), Scheunert (14. Baudisch), Stopp, Reh (46. Dolla), Hecker, Born, Krautschick, Hofmann, Scharfe
RSV Eintracht 1949: Brenn – Samson, Hellwig (88. Jupolli), Güllmeister, Göth (83. Seeger), Mustapha, Kruska, Ekalle, Krüsemann (88. Hauck), Yatkiner (67. Plumpe), Wurster
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148