Gera/MTU. Im Stadion Am Steg haben 253 Fußballfans am Samstag das Match zwischen der BSG Wismut Gera und der SG Union Sandersdorf verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri John Bartsch (Zwickau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Geraer (12., 55.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Niclas Kubitz den Gastgeber in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gera

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Die BSG Wismut Gera rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSG Wismut Gera – SG Union Sandersdorf

BSG Wismut Gera: Cap – Kubitz (71. Seidel), Güttich, Schubert (88. Paulick), Balde, Imani, Hoffmann, Kiessling (90. Böttcher), Eichberger, Bondarenko, Linnemann

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sommer (87. Jauck), Sponholz (87. Zoblofsky), Griesbach, Seifert, Reinhard, Schnabel, Farkas (78. Hermann), Hamella, Brunner (87. Choschnau), Pannier (68. Wonneberger)

Tore: 1:0 Niclas Kubitz (58.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Romano Wehner, Jens Kreißl; Zuschauer: 253