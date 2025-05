Für den Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 endete das Spiel gegen den VfL Halle 96 am 28. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 28

Der Bischofswerdaer FV 1 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Weiß (87. Achtenberg), Bürger (87. Schiemann), Fromm, Hofmann, Krautschick (58. Sobe), Reh, Zizka (75. Hecker), Rettig, Scharfe, Stopp (75. Hahn)

VfL Halle 96: Stark – Shubitidze (87. Shevtsov), Jagupov, Soares Das Neves, Bolz, Cabral, Borval (87. Kurti), Pessel, Racine, Oikonomidis (90. Dierichen), Arzumanian

; Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Leon Gerngroß, Florian Bayer; Zuschauer: 125