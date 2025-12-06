Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Duell zwischen FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt endet mit Remis 1:1

Wernigerode/MTU. Mit einem Remis sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Nach gerade einmal 17 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Minute 65 FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt im Gleichstand – 1:1

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erlangen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter, St. Louis (73. Pandyal), Taiwo, Farwig, Schlichting, Wersig, Kuhnhold, Lisowski, Singbeil, Dörnte

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako, Jeschke (60. Michalek), Möhlhenrich, Göbel, Gorges (67. Dornieden), Köhler, Pietsch (86. Grimm), Abdoul Aziz, Vogt, Henkel (60. Gümpel)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134