weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 6. Spieltag: Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma endet unentschieden 0:0

Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma endet unentschieden 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

21.09.2025, 16:50

Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma mit einem torlosen 0:0 (0:0). 68 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stahnsdorf
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron (70. Hauck), Kruska, Plumpe (55. Hellwig), Göth, Seeger (55. Yatkiner), Krüsemann (86. Koschembahr), Güllmeister, Mustapha, Samson, Ekalle
FC Grimma: Cap – Werner, Pistol, Kind, Vogel, Katzenberger, Mattheus (77. Spreitzer), Öner (55. Markus), Janz, Wächtler (90. Seidl), Rieger
; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68