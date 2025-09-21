Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von RSV Eintracht 1949 und FC Grimma am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Stahnsdorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen RSV Eintracht 1949 und FC Grimma mit einem torlosen 0:0 (0:0). 68 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Valentin Vogel (Rostock) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Stahnsdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma
RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron (70. Hauck), Kruska, Plumpe (55. Hellwig), Göth, Seeger (55. Yatkiner), Krüsemann (86. Koschembahr), Güllmeister, Mustapha, Samson, Ekalle
FC Grimma: Cap – Werner, Pistol, Kind, Vogel, Katzenberger, Mattheus (77. Spreitzer), Öner (55. Markus), Janz, Wächtler (90. Seidl), Rieger
; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68