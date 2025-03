Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SC Freital und FC Grimma am 21. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Freital/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 209 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens. Schiri Hannes Stein (Berlin) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Scholz – Schulze (89. Ranninger), Tänzer, Fluß (75. Böcker), Frenzel (75. Seidel), Wermann, Hennig, Von Brezinski, Adler, Herold, Weidauer (85. Wuchrer)

FC Grimma: Hauswald – Nitschke (75. Baum), Hübner (75. Nakano), Schubert, Wächtler, Schumann, Pistol, Ziffert, Bartsch, Kind, Mattheus

; Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Kai Kaltwaßer, Sven Schröder; Zuschauer: 209