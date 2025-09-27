Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Duell zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen endet mit Remis 0:0

Sandersdorf/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SG Union Sandersdorf und FSV Budissa Bautzen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Zuschauer waren im Sport- u. Freizeitzentrum live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

SG Union Sandersdorf gleichauf mit FSV Budissa Bautzen – 0:0

Die Sandersdorfer sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FSV Budissa Bautzen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Stashenko (72. Walter), Hamella, Sponholz, Choschnau, Brunner (82. Exner), Seifert, Farkas (72. Koto'o Djouokou), Schnabel, Sauer (82. Jauck), Wonneberger (88. Scheibe)

FSV Budissa Bautzen: Hübner – Rohlik, Schröder, Gerhardi, Hentsch, Noack, Cellarius (46. Käppler), Noack (46. Orosz), Hennig, Schäller (64. Haustein), Zech

; Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Tino Stein, Max Stramke; Zuschauer: 50