Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Dennis Brunner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Die Sandersdorfer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Brunner der Torschütze (65.).

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Empor Glauchau noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Florian Hähnel (Glauchau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Glauchau erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Brunner, Hamella, Nakano, Exner (84. Choschnau), Ihbe, Farkas (55. Scheibe), Mehnert (84. Stashenko), Sponholz, Schnabel (84. Jauck), Sauer (56. Walter)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Albustin, Hähnel, Ullmann, Rühling (65. Hertel), Knoll (80. Thiam), Barth, Werrmann, Bochmann, Anger (65. Degel), Riesen (80. Bernhardt)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48