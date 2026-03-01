Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Marius Ihbe mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sandersdorfer konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tyron Profis der Torschütze (36.).

36. Minute SG Union Sandersdorf gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Brunner, Exner (71. Farkas), Schnabel, Scheibe (81. Nakano), Seifert, Walter, Ihbe, Hamella, Mehnert (90. Jauck)

VFC Plauen: Schulze – De Moura Beal, Tavares Ganime Bastos, Wagner (79. Glaser), Michalek, Profis, Martynets, Schubert, Winter, Kämpfer (63. Burdusudis), Hussain (63. Eichie)

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125