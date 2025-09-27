Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freitaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Martin Zurawsky der Torschütze (49.).

VfB 1921 Krieschow und SC Freital – 1:1 in Minute 49

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team erzielte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Grimm, Zizka (77. Hebler), Bittroff (70. Dreßler), Pereira Rodrigues, Gerstmann (88. Stephan), Felgenträger (70. Michalski), Pahlow (88. Seibt), Knechtel, Raak

SC Freital: Kamenz – Schiemann (68. Heidler), Adler, Frenzel, Horschig, Fluß (68. Weidauer), Schulze (90. Tänzer), Michael (45. Herold), Von Brezinski, Wermann, Menz

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232