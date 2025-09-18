Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Glauchau/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Remis.

Gleich nach Anpfiff schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

26. Minute VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Jannik Käppler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bautzener zu erlangen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Anger, Hertel (67. Werrmann), Mende (80. Degel), Sieber, Ullmann, Knoll (80. Börner), Bochmann, Riesen, Mack

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik, Noack, Haustein (73. Noack), Schröder, Käppler (46. Cellarius), Gerhardi, Hentsch, Rohlik, Hennig, Zech

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133