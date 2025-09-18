Ergebnis 5. Spieltag Duell zwischen VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen endet unentschieden 1:1
Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.
Glauchau/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Remis.
Gleich nach Anpfiff schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Glauchau
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 5
26. Minute VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1
Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Jannik Käppler, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bautzener zu erlangen (26.).
Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen
VfB Empor Glauchau: Reissig – Albustin, Anger, Hertel (67. Werrmann), Mende (80. Degel), Sieber, Ullmann, Knoll (80. Börner), Bochmann, Riesen, Mack
FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik, Noack, Haustein (73. Noack), Schröder, Käppler (46. Cellarius), Gerhardi, Hentsch, Rohlik, Hennig, Zech
Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133