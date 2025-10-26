Für den Gastgeber VfB Germania Halberstadt endete das Spiel gegen den VfB 1921 Krieschow am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Halberstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow ist gleichauf geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Koch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

1:1 für VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow – Minute 77

32 Minuten nach der Pause konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Boateng (64. Huber), Grzega, Heller (16. Hujdurovic), Stobbe, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Kohn, Klaschka, Hackethal, Rust

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Raak (80. Antosiak), Pahlow, Hebler, Knechtel, Zizka, Dreßler, Felgenträger (64. Gerstmann), Pereira Rodrigues (80. Stephan), Michalski

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311