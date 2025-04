Freital/MTU. Vor 207 Zuschauern hat sich das Team von Christopher Beck mit 1:2 (0:1) gegen Wernigerode geschlagen geben müssen.

Danny Wagner (FC Einheit Wernigerode) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Wernigeroder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Nick Schmidt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 25

59. Minute: SC Freital mit 0:2 im Rückstand

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Felix Hennig den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Freital erlangte (66.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein. Der SC Freital rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Einheit Wernigerode

SC Freital: Kamenz – Weidauer (55. Seyfert), Tänzer (78. Böcker), Heidler, Adler (78. Seidel), Fluß, Herold, Hennig, Wermann (46. Schulze), Von Brezinski, Michael (78. Frenzel)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Lisowski, Romdhane (83. Raeck), Hess, Dörnte, Treu, Schmidt (66. Hildach), Farwig, Wagner (66. Gollmer), Singbeil, Engelhardt (83. Almeida)

Tore: 0:1 Danny Wagner (42.), 0:2 Nick Schmidt (59.), 1:2 Felix Hennig (66.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Matthias Lämmchen, Tarik El-Hallag; Zuschauer: 207