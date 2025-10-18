Für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Sandersdorf/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Philipp Heller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (39.). Die Halberstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Louis Walter der Torschütze (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

SG Union Sandersdorf Kopf an Kopf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1 in Minute 52

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Union Sandersdorf musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es der VfB Germania Halberstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Emilio Stobbe den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halberstadt sicherte (90.+2). Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (72. Sauer), Schnabel, Nakano, Walter (87. Koto'o Djouokou), Scheibe (72. Brunner), Choschnau, Mehnert, Stashenko (46. Wonneberger), Sponholz, Hamella

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Hujdurovic (81. Zeidler), Hackethal, Rust, Heller, Kohn, Ertmer (73. Huber), Boateng (58. Klaschka), Stobbe, Grzega

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Lars Albert, Louis Kehl; Zuschauer: 89