Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 21. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (2:0) einen Misserfolg gegen den FSV Budissa Bautzen einstecken.

Kolkwitz/MTU. Nach haben sich der VfB 1921 Krieschow und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag 2:3 (2:0) getrennt. Trotz eines starken Anfangs haben die Kolkwitz Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Partie gegen den FSV Budissa Bautzen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:0).

Andy Hebler (VfB 1921 Krieschow) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Jan Filipp Schulz (45.) erzielt wurde.

VfB 1921 Krieschow mit 2:0 vorne – Minute 45

Bautzen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 4 schoss und traf (55.). Der Beginn eines Comebacks. acht Minuten später legte das Team von Steve Dieske nach und netzte ein weiteres Mal ein (63). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 21

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Karl-Ludwig Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bautzener zu entscheiden (79.). In Spielminute 88 handelte sich der FSV Budissa Bautzen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FSV Budissa Bautzen

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Fuchs, Pahlow (84. Tesche), Felgenträger, Hebler, Seibt (69. Michalski), Grimm, Gerstmann, Knechtel, Zurawsky, Schulz (69. Raak)

FSV Budissa Bautzen: Hartmann – Gerhardi, Noack, Kloß (10. Cellarius), Rohlik, Harbaum, Rohlik (90. Hentsch), Schröder, Käppler, Orosz (46. Baudisch), Zech

Tore: 1:0 Andy Hebler (41.), 2:0 Jan Filipp Schulz (45.), 2:1 David Rohlik (55.), 2:2 David Rohlik (63.), 2:3 Karl-Ludwig Zech (79.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Max Grünwoldt, Stefan Cordes; Zuschauer: 231