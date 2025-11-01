Eine Niederlage für den 1. SC 1911 Heiligenstadt besiegelte den 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Lok Stendal mit 2:3 (0:2).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Niclas Buschke traf für den 1. FC Lok Stendal in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein (35.). Die Stendaler legten in der 41. Minute nach. Diesmal war Ian Werner Scheffler der Torschütze.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Schnellhardt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die heimer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Schnellhardt, Berger, Wilhelm, Göbel (43. Jeschke), Abdoul Aziz, Vogt, Köhler (71. Henkel), Michalek, Wolanski

1. FC Lok Stendal: Poser – Masuth, Knoblich, Witte (83. Salge), Mahrhold, Ilchenko, Scheffler (81. Schleicher), Buschke, Kohl, Schaarschmidt, Schulze

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430