Ergebnis 7. Spieltag Eine knappe Pleite steckt Bischofswerdaer FV 1 gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1
Für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).
Bischofswerda/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949. 148 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Volksbank Arena.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bischofswerda
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Krautschick, Bürger (75. Sobe), Born, Scheunert (14. Baudisch), Hofmann, Hecker, Reh (46. Dolla), Rettig, Stopp, Scharfe
RSV Eintracht 1949: Brenn – Yatkiner (67. Plumpe), Wurster, Krüsemann (88. Hauck), Güllmeister, Hellwig (88. Jupolli), Kruska, Ekalle, Mustapha, Göth (83. Seeger), Samson
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148